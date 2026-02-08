Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

  • 8 фев 2026 | 16:20
  • 383
  • 0
Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Вицепрезидентът на БФ Ски, Георги Бобев, застана пред медиите след историческия успех на Тервел Замфиров на Олимпиадата в Милано-Кортина. 20-годишиният българин спечели бронзов медал в гигантския паралелен слалом с драматична победа в малкия финал. Бобев похвали не само Тервел, но и неговата сестра, Малена Замфирова, както и опитния Радо Янков.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

"Невероятен момент. Горди сме, че сме българи. Горди сме, че успяхме да постигнем такъв резултат с невероятна генерация атлети - Тервел, Малена и Радо Янков, който има огромна заслуга за тези успехи. Тервел има впечатляващи резултати в последните години. Още от младежкия подиум, през световната титла на мъжете. Може би някакси и логично, след победата в Банско преди един месец, идва и този резултат днес"

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

"Имаме отбор. Това е най-важното. Малена е състезател с невероятен потенциал. Тя го доказа и днес. Само две стотни я лишиха от продължаване напред. Те са отбор и се подкрепят. Подкрепяйте ни, нашите спортисти го заслужават. Те полагат неимоверни усилия, за да могат да се представят така на тази Олимпиада. Успех на всички наши състезатели", завърши вицепрезидентът на БФ Ски.

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров
Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

  • 8 фев 2026 | 16:39
  • 660
  • 0
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

  • 8 фев 2026 | 16:14
  • 1554
  • 3
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

  • 8 фев 2026 | 15:44
  • 44877
  • 20
Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

  • 8 фев 2026 | 15:26
  • 1429
  • 0
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 45381
  • 73
Нидерландска състезателка в бързото пързаляне с кънки влезе в конфликт с медии от страната й след отказ за интервю

Нидерландска състезателка в бързото пързаляне с кънки влезе в конфликт с медии от страната й след отказ за интервю

  • 8 фев 2026 | 15:16
  • 1925
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 45381
  • 73
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 41569
  • 46
2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 14:12
  • 13360
  • 15
Ботев 0:0 Берое

Ботев 0:0 Берое

  • 8 фев 2026 | 16:47
  • 5215
  • 8
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 18461
  • 50
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 27803
  • 69