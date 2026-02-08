Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Вицепрезидентът на БФ Ски, Георги Бобев, застана пред медиите след историческия успех на Тервел Замфиров на Олимпиадата в Милано-Кортина. 20-годишиният българин спечели бронзов медал в гигантския паралелен слалом с драматична победа в малкия финал. Бобев похвали не само Тервел, но и неговата сестра, Малена Замфирова, както и опитния Радо Янков.
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
"Невероятен момент. Горди сме, че сме българи. Горди сме, че успяхме да постигнем такъв резултат с невероятна генерация атлети - Тервел, Малена и Радо Янков, който има огромна заслуга за тези успехи. Тервел има впечатляващи резултати в последните години. Още от младежкия подиум, през световната титла на мъжете. Може би някакси и логично, след победата в Банско преди един месец, идва и този резултат днес"
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие
"Имаме отбор. Това е най-важното. Малена е състезател с невероятен потенциал. Тя го доказа и днес. Само две стотни я лишиха от продължаване напред. Те са отбор и се подкрепят. Подкрепяйте ни, нашите спортисти го заслужават. Те полагат неимоверни усилия, за да могат да се представят така на тази Олимпиада. Успех на всички наши състезатели", завърши вицепрезидентът на БФ Ски.