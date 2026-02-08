Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Вицепрезидентът на БФ Ски, Георги Бобев, застана пред медиите след историческия успех на Тервел Замфиров на Олимпиадата в Милано-Кортина. 20-годишиният българин спечели бронзов медал в гигантския паралелен слалом с драматична победа в малкия финал. Бобев похвали не само Тервел, но и неговата сестра, Малена Замфирова, както и опитния Радо Янков.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

"Невероятен момент. Горди сме, че сме българи. Горди сме, че успяхме да постигнем такъв резултат с невероятна генерация атлети - Тервел, Малена и Радо Янков, който има огромна заслуга за тези успехи. Тервел има впечатляващи резултати в последните години. Още от младежкия подиум, през световната титла на мъжете. Може би някакси и логично, след победата в Банско преди един месец, идва и този резултат днес"

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

"Имаме отбор. Това е най-важното. Малена е състезател с невероятен потенциал. Тя го доказа и днес. Само две стотни я лишиха от продължаване напред. Те са отбор и се подкрепят. Подкрепяйте ни, нашите спортисти го заслужават. Те полагат неимоверни усилия, за да могат да се представят така на тази Олимпиада. Успех на всички наши състезатели", завърши вицепрезидентът на БФ Ски.

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров