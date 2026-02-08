Популярни
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  8 фев 2026
  • 648
  • 0
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Ботев (Пловдив) и Берое ще се изправят един срещу друг в мач от 20-ия кръг на efbet Лига Срещата започва в 16:45 часа на стадион "Христо Ботев", а главен съдия на двубоя ще бъде Стоян Арсов.

В момента Ботев (Пловдив) заема 11-то място в efbet Лига с 21 точки след 19 изиграни мача, като има голова разлика 25:29. Берое се намира в по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция с 16 точки от същия брой срещи и голова разлика 16:32. Разликата от 5 точки между двата тима прави този двубой особено важен за гостите, които се опитват да се отдалечат от зоната на изпадащите. Победа за "канарчетата" би затвърдила позицията им в средата на таблицата, докато успех за беройци би им позволил да намалят дистанцията.

Ботев се промени доста през тази зима. Осем футболисти бяха привлечени от наставника Димитър Димитров-Херое, който погледна изцяло към чуждестранния пазар. С това "канарчетата" затвърдиха мнението за тотален провал в лятната си селекция и днес тимът тръгва с нови надежди за добро представяне. Един от новите е вече бившият играч на Берое Карлос Алгара, който "връзваше" играта в средата на терена.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ботев (Пловдив) има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. В най-скорошната им среща от efbet Лига на 16 август 2025 г., "канарчетата" победиха Берое като гост с 2:1.

