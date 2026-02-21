Норвегия запази лидерството си в класирането по медали

Норвегия запази лидерството си в класирането по медали след 14-ия ден на Олимпийските игри в Италия. Норвежките спортисти са завоювали 17 златни, 10 сребърни и 10 бронзови отличия. Американците са втори (10-12-7). Италия е на трета позиция (9-5-13).

Отборът на Норвегия постави рекорд за най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри. През 2022-ра в Пекин норвежците спечелиха 16 титли.

България има две бронзови отличия и заема 28-а позиция.

Десет комплекта медали ще бъдат раздадени на 21 февруари. Олимпийските игри ще приключат на 22 февруари.

