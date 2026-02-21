Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия запази лидерството си в класирането по медали

  • 21 фев 2026 | 01:10
  • 177
  • 0
Норвегия запази лидерството си в класирането по медали след 14-ия ден на Олимпийските игри в Италия. Норвежките спортисти са завоювали 17 златни, 10 сребърни и 10 бронзови отличия. Американците са втори (10-12-7). Италия е на трета позиция (9-5-13).  

Отборът на Норвегия постави рекорд за най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри. През 2022-ра в Пекин норвежците спечелиха 16 титли.

Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони
България има две бронзови отличия и заема 28-а позиция.

Десет комплекта медали ще бъдат раздадени на 21 февруари. Олимпийските игри ще приключат на 22 февруари.

Снимки: Imago

