БФ Борба отговори на твърденията на СК ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани

Ръководството на Българската федерация по борба отговори на твърденията от страна на СК ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани и не са били канени да участват в подготовката на националния отбор.

“В периода 23.12.2025 г. – 13.02.2026 г. Българска федерация по борба е изпратила пет официални покани до клуба. Те обхващат:

• централен лагер (05.01–19.01.2026 г.) – мъже и юноши

• лагер (02.02–06.02.2026 г.) – мъже, класическа борба

• международен лагер в Пореч, Хърватия (09.02–20.02.2026 г.)

• международен турнир в Тирана, Албания (26.03–01.04.2026 г.)

• лагер за юноши (16.02–26.02.2026 г.), свързан с международен турнир

В тези покани фигурират конкретни състезатели на ЦСКА - при това многократно и в различни етапи на подготовката, включително за международни прояви.

Протест с искане на оставката на Станка Златева се проведе пред спортното министерство

Всеки документ съдържа изходящ номер, дата, списък с имена и теглови категории, както и официален подпис и печат. Това не са устни намерения, а административно оформени решения на федерацията.

Следователно твърдението, че състезатели на клуба са пренебрегвани и не са допускани да тренират с националния отбор, не кореспондира с наличната официална документация.

Семен Новиков обяви готовност за диалог с президента на федерацията по борба Станка Златева

Когато в рамките на два месеца са изпратени пет покани, става дума за последователна селекционна политика от страна на БФБорба, а не за изолация. Същото се потвърждава и от факта, че общо 6 състезатели на СК по борба ЦСКА ще бъдат включени в националните отбори за юноши и девойки до 23 години, които ще участват в предстоящото Европейско първенство в Сърбия. Това е още едно конкретно доказателство, че състезатели на клуба не само участват в подготовката, но и получават доверие за представянето на България на най-високото континентално ниво.

Кирил Милов: Начинът на подготовка не е основателна причина за изваждане на състезатели от националния отбор

Допълнително отбелязваме, че организираните протести с активното участие на лица със спорно криминално минало и на представители на клуба, изградени върху тезата за "пренебрегване", са лишени от фактическа основа. Правото на протест е безспорно демократично средство. Но когато аргументът му противоречи на официалните документи, въпросът вече не е емоционален, а фактологичен. Националният отбор не функционира чрез внушения, а чрез писмена комуникация, селекционни решения и конкретни покани. В нашия спорт тежестта се измерва в категории, килограми и най-вече - в спортно майсторство. В управлението тежестта се измерва в документи. В случая документите са пет. И всички говорят едно и също”, се казва в прессъобщението на БФ Борба.