Семен Новиков обяви готовност за диалог с президента на федерацията по борба Станка Златева

Олимпийският шампион по борба в категория до 87 кг класически стил Семен Новиков е готов за диалог с президента на федерацията Станка Златева, но според него няма никаква проява на инициатива от нейна страна. Той говори пред медиите по време на протест пред сградата на Министерството на младежта и спорта, в който се включи.

Националът и неговите съотборници от СК ЦСКА не се борят за България от близо година, а причина за това е правилото за централизирана подготовка в столичната зала "Диана", до която нямат достъп с клубния си треньор Сослан Фарниев.

"Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим? Логично е тя сама да организира среща. Аз искам да го направим и да говорим за актуални неща в българската борба. Няма никаква проява на инициатива от президента на федерацията", каза Новиков по време на протеста.



"Не мога да кажа какво чувствам, но просто не разбирам защо не ми дават да участвам на международни състезания. Не мога дори на собствена сметка. Моят клуб е готов да плаща, за да се състезавам, но не ми позволяват дори и на ранкинг турнирите. Не искам да се отказвам, защото много хора ме подкрепят и много хора вярват в мен. В момента нямам контузии и мога да достигна бързо най-добрата ми състезателна форма. Трябва само да ме пуснат", продължи олимпийският шампион.



"Не съжалявам за нищо. През миналия месец бях в Хърватия на международен лагер и ме беше срам, когато ме питаха за всички неща, които се случват в борбата ни. Трудно е да го коментирам, а почти от целия свят ме питат и искат по-подробно обяснение. Очаквам да дойде ново ръководство, защото това може само да говори. Не виждам как развиват бъдещи поколения. На лагера в Хърватия докараха четири човека. Това развитие ли е? Тук има много таланти, те докарват четирима души и казват, че Новиков не иска да ходи на лагер", каза още той.

