Оги Георгиев коментира реванша на легендите Холоуей и Оливейра

  • 4 март 2026 | 17:01
  • 255
  • 0

В седмицата на битката между Чарлс Оливейра и Макс Холоуей на UFC 326 ви представяме откъс от гостуването на спортния журналист и коментатор, Оги Георгиев, в "Sportal Fight Club".

При гостуването на Георгиев след събитието UFC 325 основателят на "Спортната джунгла" и редакторите в медията ни, Борис Тонев и Даниел Любомиров, коментираха реванша между бившите шампиони в UFC - Оливейра и Макс Холоуей.

Припомняме, че в първата среща между бразилеца и хаваеца през 2017-а победата отиде при Макс Холоуей, тъй като Оливейра получи контузия на врата в хода на двубоя.

Реваншът между живите легенди на ММА ще се проведе този уикенд в неделя сутрин, българско време, като се очаква бойците да стъпят в октагона около 06:00 часа.

Припомнете си и първите две части от разговора с Оги Георгиев:

