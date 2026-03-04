Популярни
Христо Янев върна ЦСКА към победите след минимален успех над бившия му тим Ботев (Вр) - на живо с отзивите от националния стадион
  Кирил Милов: Начинът на подготовка не е основателна причина за изваждане на състезатели от националния отбор

  • 4 март 2026 | 20:16
Кирил Милов: Начинът на подготовка не е основателна причина за изваждане на състезатели от националния отбор

Европейският шампион по борба в категория до 97 кг класически стил Кирил Милов не счита за основателно изваждането му от националния отбор заради желанието му да се подготвя с различен треньор. Както е известно, той и останалите състезатели от СК ЦСКА водят подготовка със Сослан Фарниев, заради което не представят България на големи турнири.

Борците на СК ЦСКА класически стил пропуснаха Световното първенство в Загреб през есента, а това най-вероятно ще се случи и на еврошампионата през април.

Протест с искане на оставката на Станка Златева се проведе пред спортното министерство
Протест с искане на оставката на Станка Златева се проведе пред спортното министерство

"Не съм съгласен с решенията на новото ръководство. Най-важното е това, че не ни пускат да участваме на големи първенства, само защото искаме бившият треньор да присъства с нас. Искаме да тренираме индивидуално, защото ни е ясно, че тази подготовка е по-добра от централизираната. Не съм съгласен и с това, че има доста дечица, които също са спирани точно поради тази причина", каза Милов по време на протест срещу президента на федерацията Станка Златева.

"Наистина се надявам в бъдеще да имаме право да участваме. Аз съм в най-силните си години, европейски шампион съм. Исках да подготвям индивидуално, но нямам право да представям България. За мен това не е оптимално решение и искам да тренирам по начина, по който е най-добър за мен. Не мисля, че това е основателна причина да нямам право да участвам на големи първенства", продължи европейският шампион.

"Бяхме на лагер в Хърватия. Имаше над 280 състезатели и хора от другите държави, дори и президенти на федерации. Казваха ми, че ако имам желание да ми вземат правата, биха го направили. Аз обаче искам да се боря за България и да я представям по най-добрия начин. Просто искам да се подготвям по правилния начин и не мисля, че е това е основателна причина, за да не участвам на големи турнири", каза още той.

Снимки: Startphoto

