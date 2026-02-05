Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Уайлдър избухна и си тръгна по средата на интервю

Уайлдър избухна и си тръгна по средата на интервю

  • 5 фев 2026 | 11:18
  • 182
  • 0


Дионтей Уайлдър не успя да сдържи емоциите си, когато темата на разговора се насочи към Тайсън Фюри.

По време на участие в talkSPORT, където заедно с Дерек Чисора трябваше да обсъдят официално обявения им мач на 4-и април в Лондон, напрежението ескалира. Голяма част от интервюто протичаше стандартно, но нещата се промениха, когато Уайлдър беше директно попитан за Тайсън Фюри. Американецът веднага прекъсна, заявявайки, че не желае да обсъжда Фюри, тъй като фокусът трябва да е единствено върху предстоящия му двубой с Чисора.


Дионтей Уайлдър: Имам нужда от Дерек Чисора, за да възродя кариерата си

Въпреки това, след като водещият продължи да настоява по темата, Уайлдър се върна към старите си обвинения, че Фюри е измамил, за да го победи, преди в крайна сметка да напусне интервюто.

Бронзовия бомбардировач отново заяви позицията си, че Фюри е „най-големият измамник в бокса“, че бутилката му с вода е била манипулирана и че е бил предаден от бившия си треньор Марк Бреланд. След това той нападна водещия Саймън Джордан, обвинявайки го, че му е трудно да повярва на думата му като чернокож мъж пред тази на Фюри, който е бял. Джордан отрече расата да има нещо общо, но Уайлдър очевидно виждаше нещата по различен начин и го заяви с много висок тон.

След като Уайлдър отправяше гневни тиради към Джордан в продължение на няколко минути, с леко подстрекателство и от страна на Чисора, той не успя да се успокои достатъчно, за да продължи интервюто, и предпочете да си тръгне.

