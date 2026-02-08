Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Поляк си заслужи бонус 100 000 долара със събмишън в последната секунда

Поляк си заслужи бонус 100 000 долара със събмишън в последната секунда

  8 фев 2026 | 09:12
  • 102
  • 0
Поляк си заслужи бонус 100 000 долара със събмишън в последната секунда

UFC раздаде шест бонуса след съботната галавечер в Лас Вегас, като един от тях бе за драматичен момент, в който сигурно съдийско решение се превърна във финиш само секунда преди края на битката.

След UFC Fight Night 266 четирима бойци си тръгнаха с по 100 000 долара за своите представяния в "Града на греха". Освен тях, други двама състезатели получиха допълнителни чекове за по 25 000 долара за завървшване на битките им без съдийско решение. Вижте пълния списък по-долу.

Мач на вечерта: Михал Олексейчук и Марк-Андре Барио (по 100 000 долара)

Михал Олексейчук (22-9 MMA, 10-7 UFC) продължи възхода си, откакто се присъедини към отбора на "Fighting Nerds" в Бразилия. Той изнесе 15-минутен зрелищен сблъсък с Марк-Андре Барио (17-11 MMA, 6-10 UFC) и записа трета поредна победа след период, в който допусна четири загуби в пет мача.

Представяне на вечерта: Якуб Виклач (100 000 долара)

Якуб Виклач (18-3-2 MMA, 2-0 UFC) изглеждаше устремен към съдийско решение в двубоя си срещу Муин Гафуров (20-7 MMA, 2-3 UFC) в междинна категория от предварителната карта. Късен опит за събаряне от страна на Гафуров обаче се превърна във възможност за Виклач. Той приложи гилотина от позиция „маунт“, която принуди Гафуров да се предаде само секунда преди финалния гонг. Ако беше издържал още миг, Гафуров пак щеше да загуби по точки, но Виклач нямаше да получи бонуса.

Представяне на вечерта: Марио Баутиста (100 000 долара)

Марио Баутиста (17-3 MMA, 11-3 UFC) се справи с първоначалния натиск от страна на Винисиус Оливейра (23-4 MMA, 4-1 UFC) и в крайна сметка доминира над непобедения до този момент в UFC боец. Граплингът на Баутиста беше прецизен и след като зае доминираща позиция върху Оливейра, пътят към задушаващата техника във втория рунд беше напълно открит.

Баутиста отказа Оливейра и поиска битка със Сандхаген
Баутиста отказа Оливейра и поиска битка със Сандхаген

Дъстин Джакоби и Николай Веретеников са двамата бойци, които приключиха битките си с нокаути и получиха по 25 000 долара в бонуси.

Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113
Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113
