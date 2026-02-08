Баутиста отказа Оливейра и поиска битка със Сандхаген

Марио Баутиста надделя над Винисиус Оливейра в рамките на два рунда, изпращайки категорично послание към останалите бойци в категория петел.

Бразилецът се завърна по-добър от всякога в в нощта на събота срещу неделя, след като серията му от осем поредни победи беше прекъсната от Умар Нурмагомедов в предишния му двубой. Той се справи с агресивен и експлозивен опонент в лицето на Оливейра, като от самото начало наложи пълен контрол както в стойка, така и на земя. Именно граплингът му се оказа непреодолимо препятствие за Оливейра, който изпитваше сериозни трудности да се предпази от събаряния.

Краят настъпи, след като Баутиста се "закачи" на гърба на съперника си и приложи задушаваща техника (rear-naked choke), която принуди Оливейра да се предаде незабавно. Двубоят беше спрян в 4:46 минута на втория рунд, а Баутиста записа победа със събмишън.

„Мисля, че е гледал предишния ми мач и е решил, че там имам слабост“, коментира Баутиста готовността на Оливейра да влезе в граплинг размени. „Успях да използвам борбата си, за да свърша работата. Това е джиу-джицуто на Джон Крауч. Този „крусификс“. Страхотно е. Търсех кимура, но вместо това взех гърба... [Задушаващата техника] беше заключена. Бях я заключил напълно. Нямаше къде да ходи.“

„Искам да се върна в топ пет“, заяви Баутиста. „Мисля, че следващият е Кори Сандхаген — дай ми този реванш. Ти си на пътя ми към титлата. Имам нужда от този реванш. Нека го направим“, допълни южноамериканецът.

Ето как завършиха останалите битки от основната бойна карта на UFC Вегас 113:

Киоджи Хоригучи победи Амир Албази с единодушно съдийско решение

Ризван Куниев победи Жаилтон Алмейда с единодушно съдийско решение

Михал Алексейчук победи Жаилтон Алмейда с единодушно съдийско решение

Фарид Башрат победи Жан Матсумото с неединодушно съдийско решение

Дъстин Джакоби победи Джулиъс Уокър с ТКО, Рунд 2