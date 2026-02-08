Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113

Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър във втория рунд на битката им от събитието UFC Vegas 113.

Финалът на срещата беше странен, след като Джакоби нанесе перфектен прав удар, който повали Уокър на земята и изглеждаше, че битката е приключила. Американецът беше готов да празнува, но Миралиота, който ръководеше своя 500-тен мач в UFC, им нареди да продължат.

Така Джакоби продължи да нанася удари, включително няколко тежки лакътя встрани на главата, докато накрая не отприщи серия от юмруци, под чийто натиск Уокър просто се срина. Краят настъпи в 1:42 минута на втория рунд.

„Чувството е абсолютно страхотно“, заяви Джакоби след нокаута. „Доста съм изтощен. Благодарен съм, благословен и облекчен. Мислех, че Дан е спрял битката и се отдръпнах. Смятах, че е свършило, но не беше. Трябваше да продължа, докато не приключи. Нищо не бих желал повече от това да се бия в Белия дом през юни.“

Преди финала Уокър имаше известен успех в началото, когато се насочи към граплинга и постигна няколко добри събаряния в първия рунд. Джакоби обаче остана търпелив и постоянно намираше начини да се измъкне и да се върне на крака.

С началото на втория рунд Джакоби пое контрола на двубоя. Бившият кикбоксьор беше решен да го довърши и просто продължи да нанася удари, докато най-накрая не постигна спирането на мача.

Тази победа е трети пореден нокаут за Джакоби, който сега се надява да си спечели желаното място в галавечерта на UFC в Белия дом, планирана за 14 юни.