Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113

Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113

  • 8 фев 2026 | 08:43
  • 256
  • 0
Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър на UFC Vegas 113

Дъстин Джакоби нокаутира Джулиъс Уокър във втория рунд на битката им от събитието UFC Vegas 113.

Финалът на срещата беше странен, след като Джакоби нанесе перфектен прав удар, който повали Уокър на земята и изглеждаше, че битката е приключила. Американецът беше готов да празнува, но Миралиота, който ръководеше своя 500-тен мач в UFC, им нареди да продължат.

Така Джакоби продължи да нанася удари, включително няколко тежки лакътя встрани на главата, докато накрая не отприщи серия от юмруци, под чийто натиск Уокър просто се срина. Краят настъпи в 1:42 минута на втория рунд.

„Чувството е абсолютно страхотно“, заяви Джакоби след нокаута. „Доста съм изтощен. Благодарен съм, благословен и облекчен. Мислех, че Дан е спрял битката и се отдръпнах. Смятах, че е свършило, но не беше. Трябваше да продължа, докато не приключи. Нищо не бих желал повече от това да се бия в Белия дом през юни.“

Преди финала Уокър имаше известен успех в началото, когато се насочи към граплинга и постигна няколко добри събаряния в първия рунд. Джакоби обаче остана търпелив и постоянно намираше начини да се измъкне и да се върне на крака.

С началото на втория рунд Джакоби пое контрола на двубоя. Бившият кикбоксьор беше решен да го довърши и просто продължи да нанася удари, докато най-накрая не постигна спирането на мача.

Тази победа е трети пореден нокаут за Джакоби, който сега се надява да си спечели желаното място в галавечерта на UFC в Белия дом, планирана за 14 юни.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Стоян Кубатов ще спори за бронза в Загреб

Стоян Кубатов ще спори за бронза в Загреб

  • 7 фев 2026 | 19:39
  • 827
  • 0
Най-големият любителски боксов турнир в България се завръща

Най-големият любителски боксов турнир в България се завръща

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 1310
  • 0
Ди Си с план как американските бойци да си върнат титлите в UFC

Ди Си с план как американските бойци да си върнат титлите в UFC

  • 7 фев 2026 | 16:22
  • 314
  • 0
Шампионски титли медали при децата на Европейското по аматьорски ММА

Шампионски титли медали при децата на Европейското по аматьорски ММА

  • 7 фев 2026 | 14:25
  • 1115
  • 0
Нурмагомедов и Дейвис в категория преди битката в Дубай

Нурмагомедов и Дейвис в категория преди битката в Дубай

  • 7 фев 2026 | 14:10
  • 1057
  • 0
Усик ще организира боксова гала в Киев

Усик ще организира боксова гала в Киев

  • 7 фев 2026 | 13:57
  • 888
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 5257
  • 77
Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 07:06
  • 6166
  • 1
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 2768
  • 3
Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 1306
  • 6
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 1442
  • 0
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 965
  • 0