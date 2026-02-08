Хоригучи гледа към титлата след важен успех в Лас Вегас

Киоджи Хоригучи остана безупречен при завръщането си в октагона, след като напълно надигра и окървави Амир Албази в рамките на три рунда, за да спечели с категорично съдийско решение основния подгряващ двубой на UFC Vegas 113.

От първата до последната секунда Хоригучи беше по-бързият и по-прецизен боец в стойка, като обсипваше Албази със светкавични комбинации, които нанасяха големи щети. Имаше няколко момента, в които Албази беше сериозно разклатен, но той показа дух на шампион, за да оцелее. Японецът държеше пълен контрол до самия край, осигурявайки си победата и подобрявайки статистиката си на 2-0 след завръщането си в UFC.

„Днешното ми представяне беше добро“, коментира Хоригучи победата си. „Нуждая се от по-добро представяне. Следващия път, нали? Разбира се, искам шанс за титлата. Кой е шампионът в момента? Искам да се бия с теб!“

В завръщането си в UFC азиатецът демонстрира защо все още е един от най-добрите бойци в света до 57 килограма. Предстои да видим дали ще получи шанс за титлата, но двубой с опонент от топ 5 изглежда напълно логичен за следващия му мач.