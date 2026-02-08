Раздадоха се пет комплекта медали в първия ден в Италия

Пет комплекта медали бяха раздадени в първия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен стана първият шампион на Игрите, печелейки спускането при мъжете на пистата "Стелвио" в Бормио.

Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането

Шведската скибегачка Фрида Карлсон донесе олимпийска титла за родината си в женския скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил), като реално нямаше конкуренцията за златото.

Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

По-късно през деня Франческа Лолобриджида зарадва домакините, печелейки първото златно отличие за Италия на Олимпиадата в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки.

Италия с първо злато! Франческа Лолобриджида е шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки

В последните два финала за 7 февруари японецът Кира Кимура триумфира в дисциплината "Биг Еър" в сноуборда при мъжете, докато норвежката Анна Одине Стрьом ликува с олимпийската титла в женския ски скок от малка шанца, побеждавайки фаворитката Ника Превц.

Двоен японски триумф в сноуборда