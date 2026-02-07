Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 673
  • 1
Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

Шведската скибегачка Фрида Карлсон спечели олимпийската титла в скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил).

Във Вал ди Фиеме 26-годишната Карлсон финишира за 53 минути и 45.2 секунди и реално нямаше никаква конкуренция за титлата, която е втора за Швеция в женския скиатлон след тази на Шарлоте Кала през 2018 година в Пьончан.

Карлсон пое еднолично водачеството в 14-ия километър, когато успя да се откъсне от сънародничката си Ебба Андерсон. Двете бяха начело при смяната на ските на десетия километър и поддържаха темпо в рамките на следващите една обиколка, преди Карлсон да отвори разлика.

Световната шампионка Андерсон взе среброто, като финишира на 51 секунди от победителката. Бронзовото отличие стана притежание на норвежката Хайди Венг, която остана на 1:26.7 минути от победителката.

Венг показа страхотно каране в свободния стил, като успя да изпревари друга норвежка - Астрид Слинд. Слинд в крайна сметка финишира шеста, като бе изпреварена още от швейцарката Надя Келин и финландката Керту Нисканен, които заеха съответно четвърто и пето място.

За Швеция това е първа титла от Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо, които бяха открити официално в петък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

  • 7 фев 2026 | 16:30
  • 242
  • 0
Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 257
  • 0
Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 446
  • 0
Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 15:32
  • 526
  • 0
Задават ли се Зимни олимпийски игри без зима и сняг?

Задават ли се Зимни олимпийски игри без зима и сняг?

  • 7 фев 2026 | 15:21
  • 534
  • 0
Транспортен хаос на олимпийския празник

Транспортен хаос на олимпийския празник

  • 7 фев 2026 | 14:56
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 33768
  • 119
11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12422
  • 14
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2772
  • 3
Барселона - Майорка (съставите)

Барселона - Майорка (съставите)

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 1431
  • 2
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 930
  • 0
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 30989
  • 111