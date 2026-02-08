Двоен японски триумф в сноуборда

Японците спечелиха златен и сребърен медал в дисциплината Биг еър в сноуборда при мъжете на Зимните олимпийски игри в Италия, като състезанието се проведе в Ливиньо.

Кира Кимура стана олимпийски шампион със сбор от 179.50 точки, които постигна в първия и третия манш. Неговият сънародник Риома Кимата завърши със 171.50 точки сбор от съдийските оценки, като в третия манш не успя да подобри постижението си и по този начин не успя да атакува титлата. Трети остана китаецът Имин Су, който беше олимпийски шампион от Пекин преди четири години. Азиатецът направи сбор от 168.50 точки с най-добри резултати в първия и третия манш.

В челната петица намериха място още американецът Оливър Мартин (163 точки) и италианецът Ян Матеоли (162.50).

Сребърният медалист от Пекин - Монс Рьосланд от Норвегия, дори не намеря място във финала, като остана 16-и в квалификациите.

