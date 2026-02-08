Двоен японски триумф в сноуборда

Популярни
  • 8 фев 2026 | 02:40
  • 131
  • 0
Японците спечелиха златен и сребърен медал в дисциплината Биг еър в сноуборда при мъжете на Зимните олимпийски игри в Италия, като състезанието се проведе в Ливиньо.

Кира Кимура стана олимпийски шампион със сбор от 179.50 точки, които постигна в първия и третия манш. Неговият сънародник Риома Кимата завърши със 171.50 точки сбор от съдийските оценки, като в третия манш не успя да подобри постижението си и по този начин не успя да атакува титлата. Трети остана китаецът Имин Су, който беше олимпийски шампион от Пекин преди четири години. Азиатецът направи сбор от 168.50 точки с най-добри резултати в първия и третия манш.

В челната петица намериха място още американецът Оливър Мартин (163 точки) и италианецът Ян Матеоли (162.50).

Сребърният медалист от Пекин - Монс Рьосланд от Норвегия, дори не намеря място във финала, като остана 16-и в квалификациите.

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 107152
  • 539
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 44098
  • 249
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 70013
  • 163
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 25155
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 25513
  • 131
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 41097
  • 133