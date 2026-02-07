Италия с първо злато! Франческа Лолобриджида е шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки

Франческа Лолобриджида спечели първия златен медал за домакините от Италия на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Състезателката по бързо пързаляне с кънки Лолобриджида триумфира на 3000 метра при жените, поставяйки нов олимпийски рекорд с време 3.54:28 минути.

✅ Gold medal

✅ Olympic record

✅ Italy's first-ever gold in Women’s Speed Skating

✅ Italy's first gold medal at Milano Cortina 2026

✅ Olympic gold on her birthday



History made.



GRAZIE, Francesca Lollobrigida 🇮🇹 #MilanoCortina2026 #Olympics #SpeedSkating pic.twitter.com/XnWV9mHcQn — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 7, 2026

35-годишната Франческа Лолобриджида, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, зарадва местната публика с най-големия успех в кариерата си, след среброто на 3000 метра и бронзовия медал в масовия старт на Олимпиада в Пекин през 2022-а.

Норвежката Рагне Виклунд и канадката Валери Малте се присъединиха към италианката на подиума, като взеха съответно сребро и бронз.

Виклунд бе с 2.26 секунди по-бавна от Франческа Лолобриджида, а Малте остана на 2.65 секунди след победителката.

Бързо пързаляне с кънки, 3000 метра, жени:

1. Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.28 минути

2. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 2.26 секунди

3. Валери Малте (Канада) - на 2.65 секунди

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages