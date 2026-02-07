Функционер в Левски с иронична реакция към Домусчиев

Директорът на отдел „Комуникации“ в Левски Климент Йончев реагира на изказването на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев, което предизвика сериозни полемики в родния футбол след подновяването на efbet Лига.

„Нямам търпение да прочета анализа на г-н Козмин Моци, на футболните анализатори и журналисти за езика, използван в тази декларация. Особено за „Президента Гонзо“, написа Йончев в профила си във Facebook.

Освен Йончев около казуса се намеси и собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

Първоначално благодетелят на „канарчетата“ хареса публикацията на Кирил Домусчиев, а след това и на свой ред направи цялостен критичен анализ на ситуацията с родните терени.

