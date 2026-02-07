Популярни
Функционер в Левски с иронична реакция към Домусчиев

  • 7 фев 2026 | 23:35
  • 598
  • 0
Функционер в Левски с иронична реакция към Домусчиев

Директорът на отдел „Комуникации“ в Левски Климент Йончев реагира на изказването на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев, което предизвика сериозни полемики в родния футбол след подновяването на efbet Лига.

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

„Нямам търпение да прочета анализа на г-н Козмин Моци, на футболните анализатори и журналисти за езика, използван в тази декларация. Особено за „Президента Гонзо“, написа Йончев в профила си във Facebook.

Освен Йончев около казуса се намеси и собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

Босът на Ботев (Пд) хареса призива на Кирил Домусчиев
Босът на Ботев (Пд) хареса призива на Кирил Домусчиев

Първоначално благодетелят на „канарчетата“ хареса публикацията на Кирил Домусчиев, а след това и на свой ред направи цялостен критичен анализ на ситуацията с родните терени.

Филипов продължи да разгаря напрежението и захапа Локомотив за терена на “Лаута”
Филипов продължи да разгаря напрежението и захапа Локомотив за терена на “Лаута”
