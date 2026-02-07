Олимпийският шампион Фон Алмен лятно време е работил на строежи

Швейцарският алпийски скиор Франьо фон Алмен бе коронясан като първия шампион на Зимните олимпийски игри през 2026, а италианците Джовани Францони и Доминик Парис спечелиха първите медали за домакините в спускането.

Фон Алмен прелетя по емблематичната писта „Стелвио“ с време 1 минута и 51.61 секунди, с 0.20 секунди по-бързо от своя 24-годишен колега Францони. Парис, ветеранът на подиума на 36 години, беше с половин секунда по-бавен от Фон Алмен, но успя да изпревари швейцарската звезда и убедителен лидер в Световната купа Марко Одермат за бронзовия медал.

„Усещането е като на филм, не изглежда съвсем реално - заяви Фон Алмен. - Не мога да ви опиша какво означава това за мен.“

По време на последните Олимпийски игри Фон Алмен все още не беше направил своя дебют за Световната купа, но оттогава се радва на светкавичен възход към върха.

Той спечели злато на Световното първенство през 2025, като стана най-младият шампион в спускането от 36 години насам. Тази победа дойде преди да спечели първата от четирите си титли в Световната купа. Пътят към славата обаче не е бил лесен. На 17-годишна възраст, след внезапната смърт на баща си, той изпитва сериозни трудности да финансира обещаващата си ски кариера.

„Състезателната ми кариера висеше на косъм“, сподели той пред швейцарското издание Blick.

Той решава да стартира кампания за групово финансиране и в крайна сметка събира достатъчно средства, за да продължи още един сезон, след което прави скок към националния отбор на Швейцария. Франьо отдава заслуженото на обучението си за дърводелец, което го е „оформило като личност“, и преди е прекарвал летата си в работа на строителни обекти.

Това обаче вече няма да е необходимо, след като стана петият швейцарски олимпийски шампион в спускането от 1948 г. насам.

Швейцарските скиори заемаха и трите места на подиума, преди италианците да застанат на старта. Францони и Парис изместиха първо Алексис Моне, а след това и Одермат с впечатляващи спускания в слънчевия Бормио. Парис е смятан за краля на тази писта, след като е печелил седем титли от Световната купа в спускането и супергигантския слалом, и спечели първия си олимпийски медал на петите си Игри.

За италианците обаче медалният успех идва в емоционално труден сезон, пет месеца след смъртта на техния съотборник Матео Францозо при инцидент по време на тренировка. Францозо получи травма на главата при сблъсък с ограда в Ла Парва, Чили, през септември.

Миналия месец, след като спечели златото в Кицбюел, Францони заяви, че се е състезавал с мисълта за Францозо, след като двамата са делили една стая на същата писта година по-рано.

