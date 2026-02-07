Локо (Мездра) удари лошо Бдин

Популярни
Локомотив (Мездра) надигра у дома Бдин (Видин) с 5:1 в приятелска среща. Селекцията на Николай Нинов дръпна в резултата за секунди. Васил Калоянов откри в 23-ата минута. След 120 секунди Валдемар Лашков удвои. Той направи преднината категорично с второто си попадение в 52-ата минута. Десетина по-късно вкара Сергей Георгиев. Той добави и втори гол в 70-ата минута. Малко сред това Кристиян Коцов реализира почетното попадение за видинския тим. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, които бяха в групата за контполата.

