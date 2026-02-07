Популярни
Юноши на Ботев зарадваха Тодор Неделев
Капитанът на Ботев (Пд) и любимец на "жълто-черните" привърженици - Тодор Неделев, празнува днес рожден ден. Халфът навършва 33 години. Техничният полузащитник е роден на 7 февруари 1993 година в Пловдив, а футболната му кариера започва от школата на частния футболен клуб Ботев 2002. През 2011 година Неделев подписва професионален договор с Ботев, а същото лято прави дебюта си за първия отбор.

Три години по-късно халфът осъществява трансфер в немския елитен Майнц 05, но не успява да се наложи в състава и записва само две официални срещи, като предимно играе за втория отбор.

В началото а 2016 година Тодор Неделев се завръща в Ботев първоначално под наем, а впоследствие подписва постоянен договор.

В България освен за "канарчетата", играе за шампиона Лудогорец, с който записва 52 мача (9 гола и 8 асистенции).

С любимия си Ботев Тодор Неделев има до момента 306 мача, в които е реализирал 85 гола и 93 асистенции.

Носител е на Купата и Суперкупата на България през 2017 година с Ботев, както и шампион и носител на Купата на страната с Лудогорец.

За националния отбор Тодор Неделев дебютира на 15 август 2013 г. срещу Македония и към днешна дата има 44 двубоя за "лъвовете", в които се е разписал пет пъти.

