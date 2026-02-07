Транспортен хаос на олимпийския празник

Транспортен хаос на олимпийския празник След като станахме свидетели на епичната битка на Стелвио и разпределението на първите олимпийски медали в мъжкото спускане, можем да кажем, че олимпийските игри Милано – Кортина стартираха успешно в същинската им спортна част. Особено за домакините, спечелили две медала. Разбира се всичко започна с изключително стилната церемония по откриването, но. Но основният проблем тук си остава транспорта. Той е нередовен, а снощи десетки журналисти трябваше да чакат на студа в Кортина, за да се приберат в хотелите си след церемонията по откриването. В селищата с олимпийски обекти не се допускат автомобили и въпреки това автобусите ужасно закъсняват или просто не идват. Това трябва да се знае и от туристите.

Изградени са десетки буферни паркинги, някой потънали в кал и твърде отдалечени от състезателните трасета. А Доломитите са толкова красиви. Започнаха да падат и цените на квартирите, след като в месеците преди игрите, особено в Милано, стигнаха космически висини. Официалните магазини на олимпиадата пък са със скромен асортимент и високи цени. Колекционерите на значки обаче няма откъде да пазаруват, поне в Кортина е така. Колкото до цените изобщо, то игрите са Рай за таксиметровите шофьори, ала в Кортина, едно кафе в хотел с четири звезди струва ... евро и половина. Факт без коментар за нас българите. Домакините обаче са убедени, че всички проблеми ще бъдат решени в движение. Все пак едва сега всичко започва. Ние пък очакваме с нетърпение състезанието на сноубордистите ни в Ливиньо на осми февруари.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри