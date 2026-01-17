Без голове в Горна Оряховица

0:0 приключи приятелската среща в Горна Оряховица между местния Локомотив и Розова долина (Казанлък). На изкуствения терен стана равностоен двубой. През първото полувреме преобладаваше битката. Гостите имаха една възможност да вкарат гол, но я пропиляха. След почивката, домакините владееха инициативата и пренесоха играта в половината на противника. Достигнаха до няколко ситуации след статични положения, но не ги развиха до чисто голово положение. Треньорите дадоха шанс за изява на почти всичките си футболисти.