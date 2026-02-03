Боре Ангелов: Спиро беше като баща за шампионския отбор на Локомотив

Бившият национален селекционер Борис Ангелов даде мнение на поклонението пред легендата на Локомотив (София) и българския футбол Спиро Дебърски.

Краси Борисов: Лошо тръгна годината, Бате Спиро ми даде път във футбола

"Той беше и баща, и приятел, и треньор. Особено за мен. Той ме взе от Благоевград, при него почнах в Локомотив (София). Много благ човек, една усмивка. Не знам дали някой може да каже нещо лошо за него от тази плеяда млади момчета, на които той помагаше - Бумбо, Боко Димитров, Начко, Ангел Колев, Соколов, Гошо Бонев.

Де факто шампионския отбор на Локомотив. Той им беше като баща, Бог да го прости", каза бившият бранител на "железничарите" и Академик (София).