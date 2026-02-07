Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 1871
  • 9

Тимовете на Локомотив (София) и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в квартал “Надежда” е с начален час 15:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

За домакините това ще бъде първи официален мач през пролетта, докато гостите вече играха три срещи - две от Европа и финала за Суперкупата срещу Левски, спечелен с 1:0. По отношение на класирането Лудогорец заема трета позиция - на седем точки от лидера от “Герена”. “Орлите” са с 37 точки, докато “сините” са с 44. Втори е ЦСКА 1948 с 40.

Локомотив от своя страна е на осма позиция с актив от 26 точки и така играчите на Станислав Генчев могат да бъдат спокойни към момента за бъдещето си в елита.

Дяков: В Лудогорец имат шампионски манталитет, докато в Левски това се е изгубило

Лудогорец влиза в тежка серия от мачове през февруари, като до края на месеца ще трябва да изиграят още цели седем мача. Още във вторник разградчани ще трябва да се изправят отново срещу Левски в мач за Купата на България, а след това има и елиминационни мачове от Лига Европа срещу Ференцварош.

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона, като в мач от от петия кръг в Разград срещата завърши без голове - 0:0.

