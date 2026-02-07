Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

Треньорът на Черно море Илиан Илиев взе участие в подкаста "Това е "Тича". Той коментира предстоящата среща със Спартак Варна и си припомни мигове от близкото и далечното минало.

"За дербито мислихме още от започването на подготовката. Тези мачове са с изключителен заряд за целия град. Дано да стане празник и да дойдат доста хора на стадиона. Победа за нас би бил най-добрият начин за започване на първенството. Варненското дерби е по-различно за местните момчета. Усещането е различно. Макар че в момента в нашия отбор има футболисти, които вече 7-8 години са във Варна и започват да усещат сблъсъка. Важното е в дните преди дербито да не вкарваме толкова напрежение у играчите, защото футболът после няма да се получи", каза специалистът.

За миналото и школата на Черно море треньорът си спомни: "Едно време нямаше такова разделение и хората ходеха и на мачовете на Спартак, и на Черно море. Затова и стадион "Юрий Гагарин" винаги беше пълен. Баща ми беше спартаклия, но като започнах да играя в мъжкия отбор на Черно море, подкрепяше мен и тима ни. Преди беше много трудно да влезеш в първия състав от школата. Да вземеш участие в двустранна игра на мъжкия отбор беше все едно си станал "световен шампион". Тогава нямаше такова текучество. Ядрото на тима играеше по 14-15 години. Сега от сън да ме събудят, мога да кажа отбора на Черно море, когато аз бях юноша. Сега много по-лесно можеш да пробиеш в първия отбор и да отидеш в чужбина. Тогава нямаше такова отваряне към външния свят", спомни си Илиев.

За престоя си начело на националния отбор той заяви: "Не съм си представял, че ще стана селекционер. До един момент бях изключително щастлив, че съм там. Изборът беше труден, в турбулентен момент. От 12 мача имахме само 1 загуба. Играхме със сериозни отбори - Сърбия, Румъния, Унгария, Словения, но после се обърнаха нещата", сподели специалистът.