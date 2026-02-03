"Моряците" поздравиха обичан играч

Привържениците на Черно море заляха социалните мрежи с поздрави по случай 35-ия рожден ден на Живко Атанасов. Един от двамата капитани на "моряците", заедно с Васил Панайотов, е не само сред най-опитните футболисти в състава, но вече има и статут на клубна легенда. Железният бранител започна своя пети сезон с екипа на Черно море, като до момента е изиграл общо 153 мача и е отбелязал девет гола.

По време на първия си престой във варненския клуб между 2011 и 2015 година Атанасов записа 86 срещи и три попадения. През последните два сезона защитникът даде съществен принос за силното представяне на отбора, който на два пъти завърши сред първите три в efbet Лига. С постоянството, лидерството и отдадеността си Атанасов продължава да бъде ключова фигура в съблекалнята и на терена. За националния отбор на България ветеранът има записани 13 мача.



Пламен Трендафилов