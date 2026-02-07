Серхио Рамос е бил готов да играе безплатно за Севиля

Серхио Рамос е предложил да играе без заплата за родния си клуб Севиля до края на сезона, но ръководството е отхвърлило предложението. Желанието на Рамос е било да помогне на отбора да запази мястото си в Ла Лига, след което да прекрати състезателната си кариера. Предложението е дошло след пресконференция на спортния директор на Севиля, на която той обяви, че клубът няма пари за нови трансфери.

След това изявление Рене Рамос, брат и агент на футболиста, се е свързал с президента на клуба. По време на разговора от страна на играча е бил предложен вариант, който напълно елиминира финансовия проблем – Рамос да играе безвъзмездно.

Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

Въпреки това, президентът на Севиля е блокирал сделката. Причината за отказа са опасения, че футболистът скоро може да стане акционер в клуба.

Перед Серхио Рамос все още има вариант да продължи кариерата си в Марсилия, но е малко вероятно да се стигне до сделка.