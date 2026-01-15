Серхио Рамос пристигна на място да купува Севиля

Испанската легенда Серхио Рамос пристигна в Севиля с за преговори на място за евентуалното закупуване на въпросния клуб. Идеята му е по този начин това да стане по-бързо. Легендарният защитник не желае да чака повече и през следващите дни е планирал няколко срещи големите акционери в клуба и други ключови фигури в процеса на продажба. Заедно с него през цялото време ще е адвокатът му Хулио Сен.
Подкрепен от няколко значими инвеститори, бившият капитан на Реал Мадрид предлага около 400 милиона евро, което включва и дълговете на клуба. Именно тези задължения са ключовият елемент, който Севиля трябва да изясни, за да се определи и съответно намали крайната цена на акция.
Собствеността на клуба е разпределена между испанското акционерно дружество Sevillistas de Nervion S.A, американската инвестиционна компания 777 Partners, Рафаел Карион Морено и тръстът на феновете.
Интерес към акциите на клуба имаше и от американска компания, чието име не беше разкрито, но към момента изглежда тя е извън играта.
39-годишният Серхио Рамос е възпитаник на Севиля. Той игра за тима между 2004 и 2005 г., преди да се завърне за още една кампания през сезон 2023/2024. В момента той е без клуб, но не е обявил края на кариерата си.