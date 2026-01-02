Популярни
  Sevilla
  2. Севиля
  Серхио Рамос става съсобственик на Севиля

Серхио Рамос става съсобственик на Севиля

  • 2 яну 2026 | 02:37
  • 593
  • 0
Серхио Рамос става съсобственик на Севиля

Бившият испански национал Серхио Рамос може да се превърне в съсобственик на родния си клуб Севиля. Легендата на Реал Мадрид е обединил усилия с група инвеститори, които са готови да изкупят акциите на клуба от Андалусия.

Според информация на испанското радио COPE, преговорите между Севиля и американски фонд са се провалили, което е довело до спад в стойността на ценните книжа. Именно в този момент на сцената излиза Рамос.

Защитникът вече е отправил официално предложение към акционерите за закупуване на клуба. Той действа с подкрепата на голяма инвестиционна група, която му е поверила ръководството на целия проект.

Подчертава се, че предложената от него сума е най-голямата, която основните акционери някога са получавали, като надхвърля по обем всички предишни оферти.

Серхио Рамос е възпитаник на Севиля. Той игра за тима между 2004 и 2005 г., преди да се завърне за още една кампания през сезон 2023/2024.

