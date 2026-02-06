Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

  • 6 фев 2026 | 23:06
  • 79
  • 0
Йопис с рекорд на 60 м/пр пред родна публика

Сребърният медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство в Рим през 2024 година Енрике Йопис подобри националния рекорд на Испания на 60 м/пр. Йопис спечели надпреварата на турнира от Световния атлетически тур в зала от категория “злато” в Мадрид тази вечер с постижение от 7.45 секунди пред екзалтираната публика. 

Шампионът от Рим 2024 и сребърен медалист на 60 м/пр от Световното в зала в Глазгоу същата година Лоренцо Симонели зае втората позиция със 7.50 сек, а тройката в Мадрид допълни американецът Джамал Брит с личен рекорд от 7.51 сек. 

Победата на 60 м/пр при жените извоюва французойката Летисия Бате със 7.90 сек, следвана от американката Алейша Джонсън също със 7.90 сек и от естонката Креете Берлин със 7.96 сек. 

Снимки: Gettyimages

