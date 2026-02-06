Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

  • 6 фев 2026 | 22:36
  • 377
  • 0
Атауи се размина със световния рекорд, но подобри европейския

Сребърният медалист на 800 метра от Европейското първенство в Рим през 2024 година Михамуд Атаки се размина със световния рекорд на 1000 метра в зала, но успя да подобри европейския. На турнира от Световния атлетически тур в зала от категория “злато” в Мадрид Атауи направи отлично бягане и спря хронометрите на 2:14.52 минути. Така той подобри европейския рекорд на легендарния Уилсън Кипкетер от 2:14.96 мин, поставен в Бирмингам през 2000 г. Върховото постижение в света за 1000 метра в зала за всички времена остана притежания на Аянле Сюлейман с 2:14.20 мин от Стокхолм 2016 г. 

Втори на 1000 м в Мадрид завърши друг представител на домакините Мариано Гарсия с 2:16.40 мин, а трети се нареди още един испанец Адриан Бен с 2:16.80 мин. 

Бягането на 1500 м при жените беше спечелено от Бирке Хайлом с 4:02.37 мин, следвана от Надя Батоклети с личен рекорд от 4:03.49 мин и от Сарон Берхе с 4:04.39 мин. 

Снимки: Gettyimages

