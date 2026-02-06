Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. РБ Лайпциг потвърди предстоящата раздяла с австрийски национал

РБ Лайпциг потвърди предстоящата раздяла с австрийски национал

  • 6 фев 2026 | 18:42
  • 777
  • 0
РБ Лайпциг потвърди предстоящата раздяла с австрийски национал

От РБ Лайпциг официално обявиха, че халфът на тима Ксавер Шлагер е отказал да поднови изтичащия си договор и така през лятото ще си тръгне от тима като свободен агент.

28-годишният полузащитник пристигна в Лайпциг през лятото на 2022-ра, когато за него бяха платени 12 млн. евро на Волфсбург. Оттогава насам той е записал общо 97 мача с 4 гола и 9 асистенции за “биковете”, с които спечели по веднъж Купата и Суперкупата на Германия. Според Джанлука Ди Марцио австрийският национал е трансферна цел на Ювентус.

“Последните ми три години и половина в клуба бяха белязани от редица незабравими моменти, включително триумфите с Купата и Суперкупата през 2023 година. Тук се чувствам много като у дома си както в клуба, така и в отбора. Ето защо наистина оценявам усилията на клуба и ръководството, които те вложиха в преговорите. В крайна сметка, това, което ме спечели, беше желанието ми да преживея и опитам нещо ново. Това не беше отказ към РБ Лайпциг, а избор да преследвам нещо ново. Всеки, който ме познава, знае, че ще давам всичко от себе си за този клуб, феновете ни и общите ни цели до последния съдийски сигнал на финалния ми мач. Приоритетът ми е да затворя тази глава от моя живот в РБ Лайпциг по позитивен начин”, заяви Шлагер пред клубния сайт.

“Отделихме много време и усилия в редица срещи, опитвайки се да убедим Ксавер да удължи договора си с нас. Въпреки това, разбира се, приемаме и уважаваме неговото желание да преследва ново предизвикателство, особено предвид това, че целият процес се характеризираше с отворени и честни преговори. През последните три години и половина Ксавер изигра ключова роля в РБ Лайпциг и винаги даваше всичко от себе си на терена. Дължим му благодарност и, естествено, желаем му вкичко най-добро в следващата му глава. Фокусът ни остава върху предстоящото и заедно с Ксавер ще направим всичко възможно през следващите месеци да постигнем целите си за този сезон”, коментира спортният директор Марсел Шефер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола се отказа от претенциите си

Гуардиола се отказа от претенциите си

  • 6 фев 2026 | 16:32
  • 2106
  • 0
Селекционерът на Мароко хвърли всички в паника месеци преди Мондиала

Селекционерът на Мароко хвърли всички в паника месеци преди Мондиала

  • 6 фев 2026 | 16:25
  • 1338
  • 3
Шеф на Лацио потвърди за бъдещ трансфер и заплаши със съд заради Романьоли

Шеф на Лацио потвърди за бъдещ трансфер и заплаши със съд заради Романьоли

  • 6 фев 2026 | 16:22
  • 1309
  • 0
Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

  • 6 фев 2026 | 15:33
  • 6021
  • 2
Ханзи Флик: Понякога съм и като дядо за футболистите на Барселона

Ханзи Флик: Понякога съм и като дядо за футболистите на Барселона

  • 6 фев 2026 | 15:18
  • 899
  • 11
Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

  • 6 фев 2026 | 15:10
  • 1922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 75348
  • 371
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 886
  • 0
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 38968
  • 65
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 20869
  • 10
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 13279
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 11642
  • 23