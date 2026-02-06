РБ Лайпциг потвърди предстоящата раздяла с австрийски национал

От РБ Лайпциг официално обявиха, че халфът на тима Ксавер Шлагер е отказал да поднови изтичащия си договор и така през лятото ще си тръгне от тима като свободен агент.
28-годишният полузащитник пристигна в Лайпциг през лятото на 2022-ра, когато за него бяха платени 12 млн. евро на Волфсбург. Оттогава насам той е записал общо 97 мача с 4 гола и 9 асистенции за “биковете”, с които спечели по веднъж Купата и Суперкупата на Германия. Според Джанлука Ди Марцио австрийският национал е трансферна цел на Ювентус.
“Последните ми три години и половина в клуба бяха белязани от редица незабравими моменти, включително триумфите с Купата и Суперкупата през 2023 година. Тук се чувствам много като у дома си както в клуба, така и в отбора. Ето защо наистина оценявам усилията на клуба и ръководството, които те вложиха в преговорите. В крайна сметка, това, което ме спечели, беше желанието ми да преживея и опитам нещо ново. Това не беше отказ към РБ Лайпциг, а избор да преследвам нещо ново. Всеки, който ме познава, знае, че ще давам всичко от себе си за този клуб, феновете ни и общите ни цели до последния съдийски сигнал на финалния ми мач. Приоритетът ми е да затворя тази глава от моя живот в РБ Лайпциг по позитивен начин”, заяви Шлагер пред клубния сайт.
“Отделихме много време и усилия в редица срещи, опитвайки се да убедим Ксавер да удължи договора си с нас. Въпреки това, разбира се, приемаме и уважаваме неговото желание да преследва ново предизвикателство, особено предвид това, че целият процес се характеризираше с отворени и честни преговори. През последните три години и половина Ксавер изигра ключова роля в РБ Лайпциг и винаги даваше всичко от себе си на терена. Дължим му благодарност и, естествено, желаем му вкичко най-добро в следващата му глава. Фокусът ни остава върху предстоящото и заедно с Ксавер ще направим всичко възможно през следващите месеци да постигнем целите си за този сезон”, коментира спортният директор Марсел Шефер.
Снимки: Gettyimages