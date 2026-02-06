РБ Лайпциг потвърди предстоящата раздяла с австрийски национал

От РБ Лайпциг официално обявиха, че халфът на тима Ксавер Шлагер е отказал да поднови изтичащия си договор и така през лятото ще си тръгне от тима като свободен агент.

28-годишният полузащитник пристигна в Лайпциг през лятото на 2022-ра, когато за него бяха платени 12 млн. евро на Волфсбург. Оттогава насам той е записал общо 97 мача с 4 гола и 9 асистенции за “биковете”, с които спечели по веднъж Купата и Суперкупата на Германия. Според Джанлука Ди Марцио австрийският национал е трансферна цел на Ювентус.

ℹ️ RB Leipzig and Xaver Schlager will part ways at the end of the 2025/26 season.



Following several open and respectful discussions, the midfielder has decided not to extend his contract at the club in order to start a new chapter in his career.



🔗 https://t.co/yqj2QHpCRa pic.twitter.com/9l5fUNNA9W — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 6, 2026

“Последните ми три години и половина в клуба бяха белязани от редица незабравими моменти, включително триумфите с Купата и Суперкупата през 2023 година. Тук се чувствам много като у дома си както в клуба, така и в отбора. Ето защо наистина оценявам усилията на клуба и ръководството, които те вложиха в преговорите. В крайна сметка, това, което ме спечели, беше желанието ми да преживея и опитам нещо ново. Това не беше отказ към РБ Лайпциг, а избор да преследвам нещо ново. Всеки, който ме познава, знае, че ще давам всичко от себе си за този клуб, феновете ни и общите ни цели до последния съдийски сигнал на финалния ми мач. Приоритетът ми е да затворя тази глава от моя живот в РБ Лайпциг по позитивен начин”, заяви Шлагер пред клубния сайт.

Xaver Schlager will leave Leipzig this summer on a free transfer and Juventus has been following the 28 year old for months now. The Bianconeri see the Austrian as the ideal reinforcement for their midfield given his tactical intelligence, work rate, and experience at both the… pic.twitter.com/wMJR8mPY79 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) February 6, 2026

“Отделихме много време и усилия в редица срещи, опитвайки се да убедим Ксавер да удължи договора си с нас. Въпреки това, разбира се, приемаме и уважаваме неговото желание да преследва ново предизвикателство, особено предвид това, че целият процес се характеризираше с отворени и честни преговори. През последните три години и половина Ксавер изигра ключова роля в РБ Лайпциг и винаги даваше всичко от себе си на терена. Дължим му благодарност и, естествено, желаем му вкичко най-добро в следващата му глава. Фокусът ни остава върху предстоящото и заедно с Ксавер ще направим всичко възможно през следващите месеци да постигнем целите си за този сезон”, коментира спортният директор Марсел Шефер.

