РБ Лайпциг с втори трансфер за деня, взе младо крило на ПСВ Айндховен

  • 2 фев 2026 | 17:18
  • 466
  • 0
РБ Лайпциг обяви още едно ново попълнение в последния ден от зимния трансферен прозорец. Германският клуб подписа и с 18-годишното крило Айоделе Томас от ПСВ Айндховен с дългосрочен контракт до 2031 г.

Нидерландецът не е играл нито един мач за първия отбор. Този сезон той записвайки 19 мача за младежкия отбор на ПСВ, отбелязвайки 4 гола и давайки 7 асистенции.

Томас има и 2 гола в 7 срещи за отбора на на Нидерландия до 19 години.

РБ Лайпциг преди това обяви сделка за 21-годишния офанзивен халф на Брайтън Брайън Груда под наем до края на сезона.

Снимки: Imago

