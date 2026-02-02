РБ Лайпциг с втори трансфер за деня, взе младо крило на ПСВ Айндховен

РБ Лайпциг обяви още едно ново попълнение в последния ден от зимния трансферен прозорец. Германският клуб подписа и с 18-годишното крило Айоделе Томас от ПСВ Айндховен с дългосрочен контракт до 2031 г.
Нидерландецът не е играл нито един мач за първия отбор. Този сезон той записвайки 19 мача за младежкия отбор на ПСВ, отбелязвайки 4 гола и давайки 7 асистенции.
Томас има и 2 гола в 7 срещи за отбора на на Нидерландия до 19 години.
РБ Лайпциг преди това обяви сделка за 21-годишния офанзивен халф на Брайтън Брайън Груда под наем до края на сезона.
Снимки: Imago