РБ Лайпциг с втори трансфер за деня, взе младо крило на ПСВ Айндховен

РБ Лайпциг обяви още едно ново попълнение в последния ден от зимния трансферен прозорец. Германският клуб подписа и с 18-годишното крило Айоделе Томас от ПСВ Айндховен с дългосрочен контракт до 2031 г.

Нидерландецът не е играл нито един мач за първия отбор. Този сезон той записвайки 19 мача за младежкия отбор на ПСВ, отбелязвайки 4 гола и давайки 7 асистенции.

Welkom, Dele! 👋🇳🇱



RB Leipzig verpflichtet Offensivtalent Dele #Thomas 🤝



Der 18-jährige Flügelspieler kommt von @PSV Eindhoven und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dele wird mit der Rückennummer 21 auflaufen. ✍️



Zur Transfermeldung: 🔗 https://t.co/yENDZRYNsC pic.twitter.com/u61UA2E51d — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 2, 2026

Томас има и 2 гола в 7 срещи за отбора на на Нидерландия до 19 години.

РБ Лайпциг преди това обяви сделка за 21-годишния офанзивен халф на Брайтън Брайън Груда под наем до края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago