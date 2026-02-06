Артета отново избегна въпросите за борбата за титлата: Нямаме време за този шум

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че лондончани ще срещнат един много солиден отбор с ясна идентичност в лицето на Съндърланд. Двата тима се изправят един срещу друг в събота следобед, а лондончани ще искат да запишат втора поредна победа в Премиър лийг и по този начин да увеличат преднината си на върха преди голямото дерби между Ливърпул и Манчестър Сити в неделната вечер.

“Опитахме да се подготвим така, както го правим за всеки един уикенд. Всеки съперник е различен и носи своите предизвикателства. Ние трябва да се изправим пред тях и правим това от доста дълго време и трябва да продължим да го правим. Трябва да покажем своя глад за победи и ангажираност във всеки един двубой. Ако го направим, имаме големи шансове да спечелим и да подобрим позицията си. Ще имаме наистина труден мач, Съндърланд се представя невероятно през целия сезон. Знаем колко сложен мач ни очаква. Те разполагат с отлични индивидуалности, много са борбени, подготвени са отлично. Имат ясна идентичност и са наясно с това, което искат да постигнат,” започна испанецът.

Той за пореден път опита да заобиколи въпросите, отнасящи се за борбата за титлата, обяснявайки, че всички в клуба са твърде заети с подготовката за мачовете, за да могат да се вслушват в спекулациите, които текат в медийното пространство.

“Нямаме много време да се вслушваме във всичко това. Заети сме да тренираме и да играем мачове, така че сме далеч от целия този шум. Опитваме да се учим и да се подобряваме,” посочи Артета.

Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор

Испанецът внесе яснота и около състоянието на капитана на тима Мартин Йодегор и Юриен Тимбер, както и отбеляза със задоволство завръщането на Кай Хаверц. Германецът отбеляза победното попадение при успеха срещу Челси в средата на седмицата. Крилото Букайо Сака ще отсъства известно време, но мениджърът смята, че той ще може да се завърне съвсем скоро.

“Мартин се подобрява и е въпрос на няколко дни да се завърне. Юриен Тимбер е добре и ще бъде готов за уикенда. Бедрото на Букайо Сака също е много по-добре и се надяваме, че много скоро отново ще бъде на разположение. За съжаление, Микел Мерино ще отсъства няколко месеца заради контузия. Трябва да го подкрепим, защото той дава нещо различно на отбора. Щастливи сме от завръщането на Кай Хавертц. Той също носи нещо различно и е много впечатляващо да покаже това ниво толкова бързо след контузията си,” обясни треньорът.

Отсъстващите ключови фигури в състава на Арсенал се увеличиха

В края на своята пресконференция Артета бе запитан за тенденцията все повече голове в Премиър лийг да падат с удари извън наказателното поле.

“Колкото по-гъсто е в наказателното поле, колкото повече сблъсъци и физически единоборства има там, толкова по-трудно е да се отбележи. Така че трябва да се намери друг начин за вкарване и не съм изненадан, че броят на головете извън пеналта се увеличава. Качеството на футболистите също се повишава. Преди време имаше такава тенденция и в баскетбола, когато започнаха да се вкарват повече тройки. Във футбола не е толкова лесно да се бележи, защото дистанцията е още по-голяма, а и тази гъстота в наказателното поле пречи. Това е още едно оръжие, с което един отбор може да разполага. Отборите не мислят за статистики като xG. Ако сте в правилната позиция и имате правилните ъгли, трябва да стреляте. Това е футбол и решенията се взимат за секунди, не може да мислиш за статистика,” завърши Артета.