Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Агенти на италианските Комо и Торино са наблюдавали изкъсо изявите на левия защитник на Левски Майкон по време на мача за Суперкупата срещу Лудогорец, пише “Тема спорт”. Бразилецът е в полезрението на двата отбора от Серия А, като представянето му на стадион „Васил Левски“ е било следено под лупа. 25-годишният футболист не се представи на обичайното си ниво, като допусна грешка при победния гол на Бърнард Текпетей. Все пак въпросните тимове ще продължат да следят изявите на южноамериканеца и в оставащите мачове през пролетта и след края на сезона ще преценят дали да отправят официална оферта към Левски.

ПФЛ показа гола на Лудогорец срещу Левски от камерата на съдията

През последните седмици заинтересовани от подписа на Майкон са още бразилските Коритиба, Коринтианс и Ремо, а преди няколко месеца Левски е отказал оферти на Нант и Ал Ахли. Интерес към южноамериканеца проявяваха и испанските Бетис и Алавес.

Левски не продаде Майкон по време на зимния трансферен прозорец. “Сините” не искаха да се разделят с нито един от водещите си играчи, за да се продължат битката за титлата.

Бразилецът има договор с тима от стадион „Георги Аспарухов“ до лятото на 2027 година. Той вече разкри, че са стартирани преговори за удължаването му. До момента Майкон изигра 27 мача във всички турнири, в които вкара четири гола и направи пет асистенции. Попадението му във вратата на ЦСКА 1948 при домакинската победа с 2:1 спечели вота за Гол на 2025-а. Тогава защитникът вкара с пета.

До момента Левски осъществи три изходящи трансфера. “Сините” продадоха за по 150 000 евро Цунами във втородивизионния турски Ъгдър и Борислав Рупанов в полския Гурник (Забже), както и Марин Петков за около 1 милион от европейската валута на саудитския Ал Таавон. Столичани пък се разделиха по взаимно съгласие с Патрик-Габриел Галчев и Патрик Мислович.