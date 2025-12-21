Популярни
София Годжа спечели супергигантския слалом във Вал Д'Изер

  • 21 дек 2025 | 14:27
София Годжа спечели супергигантския слалом във Вал Д'Изер

Италианката София Годжа спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д'Изер.

33-годишната Годжа, олимпийска шампионка в спускането от Пьончан 2018, премина трасето за 1:20.24 минута и записа първи успех за сезона и 27-и в кариерата си. За последно тя стана първа в спускането пред родна публика в Кортина Д'Ампецо на 18 януари, където през февруари догодина ще се проведат Зимните олимпийски игри.

Втора на 15 стотни от секундата пасив остана Алис Робинсън (Нова Зеландия), а легендарната американка Линдзи Вон е трета на 36 точки. Вон беше трета и в спускането на същата писта в събота.

Победителката от вчера Корнелия Хютер от Австрия остана шеста, на 84 стотни от победителката.

След изминалите 13 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, която не участва днес, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484. На трета позиция до момента е София Годжа с 372.

В подреждането за малката Световна купа в супергигантския слалом начело е Робинсън със 180 точки, пред Годжа със 160, Вон със 110 и други.

Завръщането на 41-годишната Вон след близо шест сезона извън пистата е насочено към Зимните игри в Италия, които ще бъдат пети за нея. Тя има три олимпийски медала в кариерата си от Ванкувър 2010 и Пьончан 2018. Американката спечели спускането в Сейнт Мориц този месец и има още четири подиума от началото на сезона.

Следващият старт от Световната купа при жените е в Земеринг (Австрия) - гигантски слалом и слалом на 27 и 28 декември.

