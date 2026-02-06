Халф подписа нов договор със Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви, че е подписал нов договор с Дамян Йорданов. Халфът остава на “Коритото” до средата на сезон 2027/2028. Той има 17 двубоя с 1 гол в efbet Лига през този сезон.

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНО

По-малко от ден преди варненското дерби имаме чудесни новини!

Спартак Варна и Дамян Йорданов предподписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до средата на сезон 27/28.

Заедно гледаме уверено напред, с амбиция за развитие и още поводи за гордост за клуба и неговите привърженици.

Успех, Дамян!

Само Спартак!