  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Халф подписа нов договор със Спартак (Варна)

Халф подписа нов договор със Спартак (Варна)

  • 6 фев 2026 | 17:28
  • 426
  • 1

Спартак (Варна) обяви, че е подписал нов договор с Дамян Йорданов. Халфът остава на “Коритото” до средата на сезон 2027/2028. Той има 17 двубоя с 1 гол в efbet Лига през този сезон.

Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети - средствата отиват за футболистите
Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети - средствата отиват за футболистите

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНО

По-малко от ден преди варненското дерби имаме чудесни новини!

Спартак Варна и Дамян Йорданов предподписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до средата на сезон 27/28.

Заедно гледаме уверено напред, с амбиция за развитие и още поводи за гордост за клуба и неговите привърженици.

Успех, Дамян!

Само Спартак!

