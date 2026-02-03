Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Рапид (Букурещ) излезе начело в румънската Суперлига, след като победи с 3:0 Херманщат в последна среща от 25-ия кръг. Тимът на Константин Гълка събра 48 точки и измести от първото място Университатя (Крайова), а трети е Динамо (Букурещ) на Георги Миланов.

Антони Иванов беше титуляр за домакините и получи жълт картон в 87-ата минута. Божидар Чорбаджийски, който пристигна в Херманщат през зимната пауза, пропусна двубоя заради контузия.

Денис Чоботариу откри резултата в 26-ата минута, но преди това по-активни бяха домакините, които уцелиха греда след силен шут на Драгош Албу в самото начало. В 59-ата минута Рапид получи дузпа, но Каталин Кабуз отрази изстрела от бялата точка на Михай Добре.

В 69-ата минута груба грешка на Кабуз позволи на Константин Грамени да го прехвърли почти от центъра и гостите установиха тотален контрол над мача. Точка на спора сложи резервата Тимотей Джамбор в 83-тата минута.

Поражението остави Херманщат на предпоследното 15-о място в класирането. Зад тима на двамата българи е само Металглобус (Букурещ).

В другите две срещи днес Петролул надви Униреа (Слобозия) с 1:0, а Университатя (Клуж) победи с 3:1 Арджеш.