Божидар Чорбаджийски обясни защо се е върнал в румънското първенство

Бившият български национал Божидар Чорбаджийски има опит в румънското първенство, тъй като е бивш играч на ФКСБ в периода между август и декември 2019-а година, а сега се завърна в тази страна и подписа с Херманщат в предпоследния ден на миналата година.

"Чувствам се уморен, тренировките са тежки, но затова сме тук. Можем да вземем предвид плюсовете и минусите след този мач. Надявам се да бъдем такива, каквито иска треньорът. Добре съм, много съм добре тука в тима", започна Чорбаджийски.

"Една от причините да дойда в Херманщат е, че тук е най-добрият ми приятел, също българин, Антони Иванов. Той е като по-малък брат, и двамата сме израснали в една и съща академия в България. Той ми помогна да се установя тук", разказва бранителят.