Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. От утре Лудогорец пуска в продажба билетите за двубоя с Ференцварош

От утре Лудогорец пуска в продажба билетите за двубоя с Ференцварош

  • 6 фев 2026 | 13:27
  • 209
  • 0

Лудогорец съобщи на своите фенове, че от утре (събота) стартира свободната продажба на билетите за първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош. Двубоят срещу унгарския шампион ще се играе на 19 февруари от 22:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

Приоритет при избор на места ще имат притежателите на пакетни билети за домакинствата в основната фаза на турнира. Входни талони могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли“ от 10:00 ч. до 18:00 часа.

От клуба уточняват, че онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Цените на входните талони за мача срещу Ференцварош са следните:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор В, блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор „Моци“ – 10 евро

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

  • 6 фев 2026 | 10:20
  • 654
  • 0
Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
  • 1222
  • 2
Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 10:12
  • 1232
  • 2
Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

  • 6 фев 2026 | 09:04
  • 1513
  • 4
Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

  • 6 фев 2026 | 09:00
  • 811
  • 0
Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10786
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8081
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7667
  • 20
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13976
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4390
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8973
  • 5