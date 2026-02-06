От утре Лудогорец пуска в продажба билетите за двубоя с Ференцварош

Лудогорец съобщи на своите фенове, че от утре (събота) стартира свободната продажба на билетите за първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош. Двубоят срещу унгарския шампион ще се играе на 19 февруари от 22:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

Приоритет при избор на места ще имат притежателите на пакетни билети за домакинствата в основната фаза на турнира. Входни талони могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли“ от 10:00 ч. до 18:00 часа.

От клуба уточняват, че онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Цените на входните талони за мача срещу Ференцварош са следните:



Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор В, блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор „Моци“ – 10 евро