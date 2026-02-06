Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов закупи виртуален билет за дербито с Локомотив, който е на стойност 10 000 евро. Бизнесменът сам показа пропуска в личния си профил във Фейсбук с краткия текст "Ето моят скромен принос". От ПФК Ботев обявиха, че всички средства, събрани от продажбата на виртуални билети, ще бъдат предоставени за премия на отбора за двубоя на "Лаута".



Още 73 виртуални билета бяха закупени от привърженици на Ботев в първия ден от кампанията.

Ето какво написаха по темата от "жълто-черния" клуб:



Първи ден от кампанията с виртуални билети за дербито с Локомотив!



1 билет на стойност 10 000 евро



73 билета по 10 евро



Всички събрани средства ще бъдат предоставени като премия на отбора при класиране на полуфинала!



Подкрепи Ботев. Подкрепи Пловдив.