  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев пуска утре билетите за дербито, има обаче много важно условие

Ботев пуска утре билетите за дербито, има обаче много важно условие

  • 5 фев 2026 | 18:07
  • 459
  • 0
Ботев пуска утре билетите за дербито, има обаче много важно условие

Ботев Пловдив стартира продажбата на билети за градското дерби с Локомотив. Битката от четвъртфиналите за Купата на България е на 12.02 от 18:00 часа на стадиона в парк "Лаута“.

Пропуските за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 евро и ще бъдат налични единствено във фен магазина на стадион "Христо Ботев“.

Билетите ще са в продажба от петък в 10:00 часа, като достъп до тях ще имат притежателите на абонаментни карти и закупилите билети за мача с Берое.

При наличие на останали билети, същите ще бъдат пуснати в свободна продажба от 10:00 часа на 9 февруари.

"Бъди до Ботев във всеки мач! Отборът се нуждае от своя 12-и играч", призоваха от "жълто-черния" клуб.

