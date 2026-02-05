Ботев пуска утре билетите за дербито, има обаче много важно условие

Ботев Пловдив стартира продажбата на билети за градското дерби с Локомотив. Битката от четвъртфиналите за Купата на България е на 12.02 от 18:00 часа на стадиона в парк "Лаута“.

Пропуските за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 евро и ще бъдат налични единствено във фен магазина на стадион "Христо Ботев“.

Билетите ще са в продажба от петък в 10:00 часа, като достъп до тях ще имат притежателите на абонаментни карти и закупилите билети за мача с Берое.

При наличие на останали билети, същите ще бъдат пуснати в свободна продажба от 10:00 часа на 9 февруари.

"Бъди до Ботев във всеки мач! Отборът се нуждае от своя 12-и играч", призоваха от "жълто-черния" клуб.