Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Старши треньорът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш коментира трудната победата на неговия тим с 3:2 срещу тима на АФС в срещата от 1/4-финалите в турнира за Купата на Португалия. "Лъвовете" водиха в началото на второто полувреме с 2:0, но две дузпи доведоха до изравняването на резултата и пратиха сблъсъка в две продължения по 15 минути, което можеше да коства много на тима на Спортинг, който все пак спечели и продължава защитата на трофея си от миналата година.

„Беше компетентен мач. АФС играеха на контраатака, знаехме това. В някои моменти бяхме малко изложени, но успяхме да неутрализираме тези ситуации. През второто полувреме, след 2:0, малко се отпуснахме и АФС изравниха с две случайни ситуации, едната от дузпа. Във футбола всичко се променя много бързо, заслуга и за тях, че повярваха и търсеха изравняването. Бяхме балансирани, но в две ситуации, които не контролирахме, бяхме наказани. С още 30 минути АФС имаха трудности да ни удържат, но направихме много грешни пасове, имаше много притеснение да искаме да преминем елиминацията… Грешихме доста, това е част от играта. Има такива мачове. Спечелихме, което беше целта“, започна Боржеш.

Спортинг се спаси от огромен срам за Купата и отново ще играе полуфинал

Успехът класира Спортинг на полуфиналите, където те ще играят с тима на Порто, който е и основният антагонист на "лъвовете" в битката за титлата през този сезон. Двата тима ще играят за първенство още на 9-и февруари (понеделник), като Боржеш бе запитан и дали разсейването е дошло, защото неговите играчи са се опитали да запазят сили за предстоящото дерби.

„Мисля, че не. Имаше промени в отбора, за да разберем някои неща, навлязохме малко в частта с притеснението. Нуно Сантош се завърна сега, адаптира се, Файе също. Загубихме някои връзки и бяхме прибързани дори в зоната на изграждане. Има такива мачове. Дори в по-малко успешен мач, целта беше изпълнена“, каза Боржеш.

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Накрая Боржеш коментира и предстоящия мач срещу Порто в началото на идната седмица, в който при победа неговият тим ще съкрати разликата до върха на само една точка.

„Естествено е да сме по-уморени през следващите дни, но това никога не може да служи за извинение за мача в понеделник. Това е важен мач като всеки друг, няма да реши нищо, но има различна страст, първи срещу втори в класирането. Играчите ще си починат и ще бъдат добре за понеделник“, завърши Боржеш.