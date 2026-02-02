В Унион (Берлин) останали шокирани, че им предлагат Стърлинг

Рахийм Стърлинг е бил предложен на Унион (Берлин). За това разкри директорът на германския клуб Хорст Хелт. 31-годишният бивш английски национал е свободен агент, след като преди няколко дни разтрогна договора си с Челси. Той получаваше по 1.5 милиона евро на месец на "Стамфорд Бридж".

"Във всеки трансферен прозорец се срещаш с имена, които те карат да си разтъркаш очите от недоумение. В този случай не беше реалистично и не сме се опитвали да направим нещо по въпроса", заяви Хелт.

🚨👀 Raheem #Sterling was offered to Union Berlin in recent days.



… as Horst Heldt confirmed exclusively to Sky: “Sometimes you have to rub your eyes (…) In this case, it didn’t really seem serious. We didn’t pursue it any further.”@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0kF71seps9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 2, 2026

Според английските медии интерес към Стърлинг има от страна на Наполи, Ювентус и Тотнъм. Той не е ограничен от затварянето на трансферния пазар и може да подпише с нов клуб и в следващите седмици.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages