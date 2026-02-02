Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  3. В Унион (Берлин) останали шокирани, че им предлагат Стърлинг

В Унион (Берлин) останали шокирани, че им предлагат Стърлинг

  • 2 фев 2026 | 19:51
  • 1308
  • 0
В Унион (Берлин) останали шокирани, че им предлагат Стърлинг

Рахийм Стърлинг е бил предложен на Унион (Берлин). За това разкри директорът на германския клуб Хорст Хелт. 31-годишният бивш английски национал е свободен агент, след като преди няколко дни разтрогна договора си с Челси. Той получаваше по 1.5 милиона евро на месец на "Стамфорд Бридж".

"Във всеки трансферен прозорец се срещаш с имена, които те карат да си разтъркаш очите от недоумение. В този случай не беше реалистично и не сме се опитвали да направим нещо по въпроса", заяви Хелт.

Според английските медии интерес към Стърлинг има от страна на Наполи, Ювентус и Тотнъм. Той не е ограничен от затварянето на трансферния пазар и може да подпише с нов клуб и в следващите седмици.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 2200
  • 9
Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 1261
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82097
  • 16
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 1012
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 1712
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82097
  • 16
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30897
  • 170
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 4784
  • 20
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 35635
  • 93
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 9913
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13342
  • 27