В Унион (Берлин) останали шокирани, че им предлагат Стърлинг

Рахийм Стърлинг е бил предложен на Унион (Берлин). За това разкри директорът на германския клуб Хорст Хелт. 31-годишният бивш английски национал е свободен агент, след като преди няколко дни разтрогна договора си с Челси. Той получаваше по 1.5 милиона евро на месец на "Стамфорд Бридж".
"Във всеки трансферен прозорец се срещаш с имена, които те карат да си разтъркаш очите от недоумение. В този случай не беше реалистично и не сме се опитвали да направим нещо по въпроса", заяви Хелт.
Според английските медии интерес към Стърлинг има от страна на Наполи, Ювентус и Тотнъм. Той не е ограничен от затварянето на трансферния пазар и може да подпише с нов клуб и в следващите седмици.
Снимки: Gettyimages