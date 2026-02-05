Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тодор Тодоров започва работа в Берое

Тодор Тодоров започва работа в Берое

  • 5 фев 2026 | 19:04
  • 130
  • 0
Тодор Тодоров започва работа в Берое

Бившият старши треньор на Спартак Плевен Тодор Тодоров става директор на школата на Берое, обявиха от старозагорския клуб.

"Приветстваме в Берое с добре дошъл - Тодор Тодоров! 43-годишният специалист ще бъде директор на школата в двете направления, а също така влиза и в щаба на женския тим.

Тодоров натрупа сериозен опит с националните отбори на България до 16 и 18 години като помощник, а през декември бе назначен за селекционер на младежите до 20 години", написаха от Берое на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Sesame НБЛ обяви промяна в часа на мач от 20-ия кръг

Sesame НБЛ обяви промяна в часа на мач от 20-ия кръг

  • 5 фев 2026 | 16:22
  • 712
  • 0
Следете със Sportal.bg старта на кръг №27 в Евролигата

Следете със Sportal.bg старта на кръг №27 в Евролигата

  • 5 фев 2026 | 18:54
  • 954
  • 0
Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

  • 5 фев 2026 | 13:04
  • 2732
  • 3
Без Адетокунбо Бъкс надвиха драматично Пеликанс след продължение

Без Адетокунбо Бъкс надвиха драматично Пеликанс след продължение

  • 5 фев 2026 | 11:54
  • 449
  • 0
Неемиаш Кета блесна и достигна историческа граница при успех на Бостън срещу Рокетс

Неемиаш Кета блесна и достигна историческа граница при успех на Бостън срещу Рокетс

  • 5 фев 2026 | 11:39
  • 678
  • 0
Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

  • 5 фев 2026 | 11:16
  • 861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8481
  • 66
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2753
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19728
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16342
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10543
  • 36
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 2998
  • 0