Тодор Тодоров започва работа в Берое

Бившият старши треньор на Спартак Плевен Тодор Тодоров става директор на школата на Берое, обявиха от старозагорския клуб.

"Приветстваме в Берое с добре дошъл - Тодор Тодоров! 43-годишният специалист ще бъде директор на школата в двете направления, а също така влиза и в щаба на женския тим.

Тодоров натрупа сериозен опит с националните отбори на България до 16 и 18 години като помощник, а през декември бе назначен за селекционер на младежите до 20 години", написаха от Берое на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимки: Sportal.bg