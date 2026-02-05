Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

  • 5 фев 2026 | 10:22
  • 277
  • 0
Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

Баскетболният Спартак Плевен обяви, че се разделя със старши треньора Тодор Тодоров. От клуба съобщиха новината на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"С оглед на крайно незадоволителните резултати през последния месец Тодор Тодоров напуска поста старши треньор на мъжкия отбор на Спартак", написаха от плевенския отбор.

"Тошко положи огромни усилия в двата си периода начело на отбора, извеждайки Спартак два пъти до полуфинал в Националната баскетболна лига. Оставаме с надеждата, че професионалният му път ще бъде свързан със Спартак", добавиха от клуба.

Засега от ръководството на Спартак не разкриват информация кой ще заеме овакантения от Тодор Тодоров пост.

Плевенчави заемат седмо място във временното класиране на НБЛ с актив от 8 победи и 9 поражения, включително две поредни загуби в последните си мачове.

