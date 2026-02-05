Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

  • 5 фев 2026 | 13:04
  • 700
  • 2
Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

Баскетболният Спартак Плевен назначи сърбина Желко Лукаич за нов старши треньор, информираха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Новината идва часове, след като плевенчани обявиха раздялата с досегашния наставник на тима Тодор Тодоров.

"Желко Лукаич е новият старши треньор на Спартак. Специалист с огромна визитка, включваща Партизан, ПАОК, Хемофарм, МЗТ Скопие, както и най-успешния сезон в историята Лукойл Академик през 21 век.
Лукаич подписа споразумение до края на сезон 2026/2027. Новият старши треньор ще се присъедини към отбора в неделя (08 февруари), а мачът с Академик Пловдив на 06 февруари ще бъде воден от Александър Алексиев.
Всички останали спекулации, включващи знайни и незнайни имена не отговарят на истината. Желаем успех на мъжкия отбор до края на сезона", гласи изявлението на Спартак Плевен.

67-годишният Желко Лукаич беше начело на българския Лукойл Академик през сезон 2007/2008.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

  • 5 фев 2026 | 10:22
  • 417
  • 1
Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хилд

Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хилд

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 952
  • 1
Оспорвани сблъсъци и интересни резултати в НБА тази нощ

Оспорвани сблъсъци и интересни резултати в НБА тази нощ

  • 5 фев 2026 | 08:00
  • 3089
  • 0
Адетокунбо: Искам да остана в Бъкс, но...

Адетокунбо: Искам да остана в Бъкс, но...

  • 5 фев 2026 | 05:01
  • 3186
  • 3
Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

  • 5 фев 2026 | 01:20
  • 5652
  • 1
Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 4 фев 2026 | 23:22
  • 3766
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 7915
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5418
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7528
  • 84
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 2951
  • 4
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16595
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4749
  • 5