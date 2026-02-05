Спартак Плевен избра чужденец за нов старши треньор

Баскетболният Спартак Плевен назначи сърбина Желко Лукаич за нов старши треньор, информираха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Новината идва часове, след като плевенчани обявиха раздялата с досегашния наставник на тима Тодор Тодоров.

"Желко Лукаич е новият старши треньор на Спартак. Специалист с огромна визитка, включваща Партизан, ПАОК, Хемофарм, МЗТ Скопие, както и най-успешния сезон в историята Лукойл Академик през 21 век.

Лукаич подписа споразумение до края на сезон 2026/2027. Новият старши треньор ще се присъедини към отбора в неделя (08 февруари), а мачът с Академик Пловдив на 06 февруари ще бъде воден от Александър Алексиев.

Всички останали спекулации, включващи знайни и незнайни имена не отговарят на истината. Желаем успех на мъжкия отбор до края на сезона", гласи изявлението на Спартак Плевен.

67-годишният Желко Лукаич беше начело на българския Лукойл Академик през сезон 2007/2008.