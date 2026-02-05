Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ива Дудова е реализатор №2 в Шампионската лига

Ива Дудова е реализатор №2 в Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 18:05
  • 339
  • 2

Диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова завърши като втората най-добра реализаторка в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за жени.

В шестте срещи на "жълто-сините" от група Е на най-авторитетния европейски клубен турнир Дудова записа общо 131 точки за 24 изиграни гейма в двубоите с Девелопрес (Жешув), Палмберг (Шверин) и Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

Така тя остана само на 5 точки зад лидерката в класацията Татяна Толок от италианския гранд Игор Горгонзола Новара, която е реализирала 136 точки. Третата в подреждането – Милица Кубура от гръцкия Олимпиакос – има цели 15 точки по-малко от Ива Дудова.

Общо в осемте двубоя на Марица в Шампионската лига пък диагоналът на "жълто-сините" завършва със 162 точки през този сезон и премина котата от 400 точки в Шампионската лига.

Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач
Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

Зад Ива по резултатност са Изабела Хаак (114 т.), Марина Маркова (113 т.), Тияна Бошкович (112 т.), Магдалена Стисяк (96 т.), Паола Егону (84 т.).

Бляскавият сезон на Ива в Шампионската лига се допълва и от мястото в Топ 10 на най-добрите изпълнители на начален удар с 9 аса.

Борислава Съйкова е номер 4 при най-добрите блокировачи с 26 точкови блокади след приключване на груповата фаза. Съйкова е и сред най-добрите реализатори, като заема 14 позиция с 91 точки - с точка повече от Ебрар Каракурт.

Боряна Ангелова пък е шеста при блокировачите с 25 точкови блокади.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов: Не съжалявам за избора си да играя в Локомотив! Знаех, че ще бъде тежко

Мони Николов: Не съжалявам за избора си да играя в Локомотив! Знаех, че ще бъде тежко

  • 5 фев 2026 | 16:10
  • 6851
  • 4
Ахметджан Ершимшек: Дадохме всичко от себе си на полето

Ахметджан Ершимшек: Дадохме всичко от себе си на полето

  • 5 фев 2026 | 10:45
  • 532
  • 0
Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

  • 4 фев 2026 | 23:31
  • 7906
  • 16
Моника Берова: Доста млад отбор сме и още се нагаждаме една с друга

Моника Берова: Доста млад отбор сме и още се нагаждаме една с друга

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 1703
  • 0
Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

  • 4 фев 2026 | 22:25
  • 832
  • 1
Никол Накова: Победата ще повлияе доста положително на отбора занапред

Никол Накова: Победата ще повлияе доста положително на отбора занапред

  • 4 фев 2026 | 22:20
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8424
  • 66
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2683
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19691
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16301
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10523
  • 35
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 2985
  • 0