Ива Дудова е реализатор №2 в Шампионската лига

Диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова завърши като втората най-добра реализаторка в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за жени.

В шестте срещи на "жълто-сините" от група Е на най-авторитетния европейски клубен турнир Дудова записа общо 131 точки за 24 изиграни гейма в двубоите с Девелопрес (Жешув), Палмберг (Шверин) и Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

Така тя остана само на 5 точки зад лидерката в класацията Татяна Толок от италианския гранд Игор Горгонзола Новара, която е реализирала 136 точки. Третата в подреждането – Милица Кубура от гръцкия Олимпиакос – има цели 15 точки по-малко от Ива Дудова.

Общо в осемте двубоя на Марица в Шампионската лига пък диагоналът на "жълто-сините" завършва със 162 точки през този сезон и премина котата от 400 точки в Шампионската лига.

Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

Зад Ива по резултатност са Изабела Хаак (114 т.), Марина Маркова (113 т.), Тияна Бошкович (112 т.), Магдалена Стисяк (96 т.), Паола Егону (84 т.).

Бляскавият сезон на Ива в Шампионската лига се допълва и от мястото в Топ 10 на най-добрите изпълнители на начален удар с 9 аса.

Борислава Съйкова е номер 4 при най-добрите блокировачи с 26 точкови блокади след приключване на груповата фаза. Съйкова е и сред най-добрите реализатори, като заема 14 позиция с 91 точки - с точка повече от Ебрар Каракурт.

Боряна Ангелова пък е шеста при блокировачите с 25 точкови блокади.