  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

Марица отпадна от ШЛ след драма в последния си мач

  • 4 фев 2026 | 23:31
  • 745
  • 1

Първенецът на България Марица (Пловдив) отпадна по изключително драматичен начин от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Момичетата на Ахметджан Ершимшек се бориха много здраво и поведоха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха като гости на френския Левалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2:3 (24:26, 25:22, 25:17, 22:25, 10:15) в последния си мач от Група Е на турнира, игран тази вечер в зала "Марсел Сердан".

По този начин Марица завърши на последното 4-о място в крайното класиране в групата с едва 1 победа, 5 загуби и 5 точки.

От друга страна Левалоа остана на 3-о място в подреждането с 3 победи, 3 загуби и 6 точки и ще продължи участието си във втория по сила евротурнир за Купата на CEV. Там 1/4-финалите френският тим ще срещне турския гранд Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул).

Първият гейм се разви равностойно, като в него двата отбора често сменяха водачеството в резултата, тъй като редуваха дълги серии от последователни точки. Марица навакса ранно изоставане от 6:11 и обърна до 18:15. Стигна се до равенство при 24:24, когато Левалоа взе две поредни разигравания и така спечели първата част. Състезателките на Ахметджан Ершимшек стартираха много концентрирано във втория гейм, като затрудниха посрещането на французойките с добър начален удар. Това позволи на маричанки да отворят разлика в резултата при 13:9. Домакините отново успяха да заличат пасива си и изравниха при 19:19. Тогава, обаче, Ива Дудова показа своята класа и с три поредни трудни отигравания в атака изведе Марица напред при 22:19. Именно диагоналът на пловдивчанки затвори гейма при 25:22.

Шампионките на България продължиха със своята страхотна борбеност и в началните минути на третата част, за да поведат с 12:6. Това даде допълнителна увереност на "жълто-сините", които поддържаха аванса си до 16:12. Левалоа се доближи само на две точки при 16:18, но тогава Марица използва силата на своята блокада и направи серия от шест поредни спечелени разигравания, за да реши изхода от третия гейм – 25:17. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек демонстрираха своята непримирима воля и в четвъртата част, когато на два пъти наваксваха изоставане от 3:11 и от 13:18, а в края спасиха два геймбола, но Левалоа все пак вкара срещата в решителен тайбрек след 25:22. В него Марица не се предаде до самия край, но домакините се наложиха с 15:10 за крайното 3:2.

