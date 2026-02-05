Алекс Николов: Лубе преодоля труден период! Моите точки? Заслугата е на Матия Бонифанте

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) тренира преди предстоящите си мачове със силно желание да повтори силното си представяне във Верона.

С два оставащи кръга в група Е на Шампионската лига, Лубе води в групата си, докато с 3 оставащи мача в редовния сезон, италианският подгласник е 6-и, на 5 точки зад Модена и Пиаченца. Целта е да запазят класирането си за европейските клубни турнири, но също така да се впуснат в преследване на по-добро класиране в Суперлигата на Италия. Националът Александър Николов също се бори с Фере Регерс от Алианц (Милано), за реализатор №1 в първата фаза в Италия.

Досега българинът е реализирал 378 точки в 67 гейма, в сравнение с 373-те точки на белгиеца в 70 гейма.

Лубе се готви както за гостуването от Шампионската лига в Монпелие, насрочено за вторник, 10 февруари 2026 г. , така и за 20-ия кръг на Суперлигата с домакински сблъсък срещу Модена в събота, 14 февруари. Разочарованието от пропускането на Del Monte® Coppa Italia вече е зад гърба ни и отборът ще използва уикенда, за да работи усилено.

„Очевидно съм доволен, че отбелязах толкова много полезни точки за отбора, но победите на Лубе са това, което се брои, и голяма част от заслугата за моите точки е на Матия Бонинфанте, който ме поставя в позиция да бъда ефективен. Осъзнаваме важността на следващите два мача за класирането ни в Шампионската лига и Суперлигата . Чувстваме се по-силни от Монпелие и Модена, когато играем с ясна нагласа, и това е, което искаме да направим следващата седмица. Излязохме от труден период и го направихме като отбор, гледайки се в очите и решавайки да променим психическия си подход в трудни моменти. Разликата беше очевидна във Верона и това ни позволи да играем волейбол на високо ниво. Искаме да победим както френския, така и Модена, но това, което наистина има значение, е да стигнем до финалния етап на сезона с правилната нагласа, защото това наистина може да направи разликата, повече от класирането. Това ще ни позволи потенциално да победим всеки! Ще е нужно самочувствие, отдаденост и удоволствие. Да останем на терена! Купата на Италия? Отбор на Лубе като този, който видяхме на Pala Agsm AIM, би постигнал страхотни резултати на Unipol Arena, но не можеш да промениш миналото, докато можеш да се подготвиш добре за бъдещето и ще използваме уикенда, за да тренираме спокойно и да се усъвършенстваме!”, заяви Алекс Николов.